“Benvenuti al mare, campioni”, lo sfottò dei tifosi del Pisa ai fiorentini

Come riporta il portale gonews.it, quest'oggi all'ingresso verso Pisa in Fi-Pi-Li è apparso uno striscione dei tifosi pisani rivolto ai tifosi della Fiorentina, ancora scottati per la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham. "Benvenuti al mare, Campioni", riporta lo striscione in nero e viola, con sotto "07-06" per far riferimento al giorno della dolorosa sconfitta di Praga. Nonostante le due squadre non si sfidino in gare ufficiale da anni, la rivalità tra le tifoserie resta sempre bella accesa.