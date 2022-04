Bentornato Ilicic! L’ex viola torna finalmente ad allenarsi

L'attaccante dell'Atalanta è tornato ad allenarsi. Vedremo se il suo periodo difficile è stato superato

Risale al 9 Gennaio scorso l'ultima presenza di Josip Ilicic con la maglia dell'Atalanta. Dopo la quale lo sloveno è stato risucchiato in un vortice da cui è sempre molto difficile uscire. Da Bergamo però, come riportato da TMW, arrivano notizie confortanti. Infatti, Josip è tornato ad allenarsi proprio questa mattina a Zingonia. Vedremo se potrà dare una mano alla squadra di Gasperini in questo finale di stagione.