Benevento, Montipò: “Vittoria meritata, solo un tiro subìto”

Ospite della trasmissione “Ottogol”, il portiere del Benevento, Lorenzo Montipò, ha commentato la vittoria contro la Fiorentina:

Non era affatto facile portare a casa punti preziosi. E’ stata una vittoria meritata sotto tutti i punti di vista, soprattutto perché abbiamo mostrato una compattezza importante, quella vista in serie B. Al Franchi abbiamo subìto solo un tiro in porta contro una grande squadra e questo fa molto piacere. La difesa è contenta di questo piccolo traguardo del clean sheet perché venti gol incassati in sette partite sono tanti.