Il bomber e capitano del Torino Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Giampaolo ama giocare a calcio, abbiamo lavorato tanto sul possesso palla. Ho visto netti miglioramenti, sono fiducioso. Gol in Serie A? Sarebbe un onore raggiungere Gabetto. Farò il possibile per andare in doppia cifra, perché significherebbe aiutare il Torino a raggiungere obiettivi importanti.