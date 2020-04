Belgio, la Pro League risponde alla UEFA: “Serve flessibilità, non minacce”

Non si placa il botta e risposta fra la UEFA e la massima serie belga. Nella giornata di ieri, la Jupiler Pro League ha dichiarato lo stop ai campionati con il titolo assegnato al Club Brugge, saldamente in testa a una giornata dall’inizio dei play-off. Oggi è arrivata la stilettata da parte del Presidente del massimo organo europeo Ceferin, che ha destato più di un commento. Quello ufficiale non si è fatto attendere ed è arrivato in serata dalla stessa Pro League:

I nostri rappresentanti hanno chiesto un approccio flessibile che tenga conto delle specificità di ciascuna lega a favore della solidarietà nel calcio europeo. Entro una settimana sarà programmata una nuova riunione tra le stesse parti.

E OGGI NULLA DI FATTO IN ASSEMBLEA DI LEGA A