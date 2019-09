Il regista e tifoso viola Paolo Beldì è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati: “Commiso è una figura simpatica, è matto al punto giusto. Lo dico in senso buono. Chiesa? Non credo sia depresso per il mancato passaggio alla Juventus. Penso piuttosto che sia frastornato per il passaggio di gestione, ma non ho dubbi sulla sua ripresa. Non toccatemi Montella. L’anno scorso la squadra non era la sua e quest’anno ci stava di perdere contro il Napoli, anche se meritavamo di pareggiare. Mi auguro che Fiorentina-Juventus possa essere la partita della svolta”. LE PAROLE DI BARONE SU CHIESA