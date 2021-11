Battaglia al Covid, terza dose per Mihajlovic: “Troppo importante vaccinarsi”

Il tecnico del Bologna è intervenuto a favore della campagna vaccinale

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, passato anche dalla panchina della Fiorentina dal 2010 al 2011, ha fatto la terza dose di vaccino anti-Covid ed è intervenuto in favore della campagna vaccinale: "E' fondamentale farlo - ha detto il mister rossoblù -. Ognuno di noi, purtroppo, all'interno del suo nucleo familiare ha persone non vaccinate. Fatelo per voi e per gli altri. Quando è scoppiata la pandemia non aspettavamo altro che il vaccino, adesso che c'è non lo vogliamo fare. Non capisco...".