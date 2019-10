Batistuta/2: “DDR sta vivendo emozioni uniche, poi smetterà. Totti? E’ dura…”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del docu-film “El numero nueve”, Gabriel Omar Bastituta ha parlato anche di Daniele De Rossi e Francesco Totti. Queste le sue parole sui due ex giallorossi: “De Rossi penso che stia vivendo delle emozioni uniche prima di smettere con il calcio. Ha avuto la fortuna di giocare un derby, anche se purtroppo per me l’ha perso (ride ndr). Totti? E’ dura non stare nel calcio dopo tanti anni, pensare al fatto che c’è qualcun’altro al tuo posto. Le mie caviglie mi hanno aiutato a smettere, se pensavo ad un pallone piangevo. Non avevo altre possibilità, mentre lui poteva continuare a giocare. Personalmente ho cercato altre vie una volta smesso con il calcio, piano piano capisci che nella vita non c’è solo questo sport”. BATISTUTA: “NON ERO MARADONA, LA GENTE MI AMAVA PERCHE’ ERO UNO NORMALE”