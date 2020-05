Basile: “Tranquilli, Commisso non molla. Stadio a Campi? Speriamo lo lascino fare”

Massimo Basile, corrispondete da New York per Il Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Bruno: “Rocco è arrabbiato e deluso ma vorrei rassicurare: non c’è aria di smobilitazione. Commisso non è matto. Penso che parlerà dopo la chiusura del bando per l’area Mercafir (28/05, ndr). Autofinanziamento? E’ un concetto logico, siamo noi a dargli un’accezione negativa perché con i Della Valle era sinonimo di auto riduzione continuativa. Se vogliamo una Fiorentina protagonista in Europa come la vuole Commisso, lo stadio nuovo con le aree commerciali annesse serve. Stadio a Campi? Bisogna vedere se a Commisso lo lasciano fare. Nardella è il sindaco di Firenze ma anche dell’area metropolitana… Franchi? Rocco non vuole fare lo stadio dentro un altro stadio, come gli è stato proposto”.