L’opinione: “Gestione della Lega inadeguata ed imbarazzante, tutelati gli interessi di pochi”

Massimo Basile ha parlato al Pentasport di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni:

La novità della proprietà Commisso è l’approccio pragmatico rispetto al passato. L’idea che loro possano lasciare a mani vuote la città non esiste. Sono testardi, vogliono vincere e non accettano un no come risposta. Vanno avanti per la loro strada. Intanto stiamo assistendo ad una inadeguatezza imbarazzante da parte della Lega. La sensazione è che i dirigenti della Lega non siano autonomi, cercano di tutelare gli interessi di alcuni e non di tutti. Vivono costantemente in una sudditanza patologica. In estate mi aspetto 3-4 acquisti di grande livello, ci sarà da divertirsi.