Basile: “Dirigenti italiani non autonomi, vige un sistema feudale. Commisso si batterà”

Massimo Basile ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

I dirigenti del calcio non sono autonomi, decidono quello che gli viene detto di decidere da altri. Tutta questi dubbi e cambi di programazzione denotano una grande debolezza strutturale che viene percepita dagli investitori. Vige un sistema in cui la forbice tra i primi e gli ultimi si ampia sempre di più. Si sta mettendo a nudo un vero e proprio sistema feudale. Rocco Commisso, insieme alle altre proprietà straniere, è ancora più convinto di portare avanti una battaglia per cambiare il calcio italiano.