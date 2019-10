Basile: “Commisso vigilerà con attenzione sul comune, la novità dall’America…”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Massimo Basile:

La sensazione, parlando con Commisso, è che la situazione stadio sia indirizzata bene ma non ancora in maniera decisiva. Il presidente intende seguire passo dopo passo come si comporterà il comune, controllando tutti gli step da vicino. Ribery uscito arrabbiato fa parte del giocatore, era l’unico che teneva la palla mettendo in difficoltà la Lazio. Ho avuto la percezione che negli ultimi 30′ la Lazio giocasse su un campo in discesa. Era inevitabile che segnasse, stavamo soffrendo troppo. La grande novità proveniente dall’America è che l’esperienza di Commisso sta catturando l’attenzione di molti miliardari americani, incuriositi dal positivo ritorno mediatico.