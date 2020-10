Baroni, grave infortunio al ginocchio per il difensore ex Fiorentina

L’ex difensore della Fiorentina Riccardo Baroni è stato vittima di un infortunio al ginocchio che potrebbe compromettere il resto della sua stagione:

“Il Frosinone Calcio comunica che in data odierna il calciatore Riccardo Baroni è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia per la ricostruzione del crociato anteriore e per la riparazione del menisco interno ed esterno dell’arto destro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita presso la Clinica Mater Dei dal direttore dell’Unità di Traumatologia dello Sport e Chirurgia del ginocchio del Policlinico Universitario A.Gemelli, professor Adriani e dai collaboratori dottor Cialdella e dottor De Fenu e seguito dal responsabile dei fisioterapisti di Fisioterm, Luca Lombardi”.