Barone: “Ribery? Troveremo la soluzione migliore. Uniti per la salvezza, Chiesa…”

Joe Barone, direttore Generale della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana a poche ore dallo scontro salvezza contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo qua a Lecce per un match molto importante. Siamo sereni, il gruppo è compatto ed unito. Dobbiamo pensare soltanto fare la nostra gara. I ragazzi comprendono il momento della stagione e sono pienamente consapevoli delle loro qualità.

Lotta salvezza? Noi pensiamo soltanto a quello che deve fare la squadra, tutto il resto non dipende da noi. La verità la dirà il campo ed i risultati. Sono convinto che il nostro gruppo possa controllare il risultato.

Gara di andata contro il Lecce? Me la ricordo bene, ci penso spesso. La prima cosa che mi torna in mente è il cartellino mancato a Tachtsidīs, quel fallo durissimo a Ribery e non si prese nemmeno il giallo.

Le condizioni di Ribery? Franck è un grande professionista e soprattutto un uomo vero. Ha la forza di reagire, noi gli siamo vicini. Adesso deve pensare alla serenità della sua bellissima famiglia. Insieme stiamo cercando a Firenze la soluzione migliore per lui ed i suoi cari.

Il gesto di Chiesa contro il Verona? L’ambiente non va destabilizzato. Tutte queste parole su Chiesa non aiutano. Il ragazzo arriva da un periodo di pressione ma vuole dare il suo contributo. La reazione dopo il grande assist dimostra che aveva voglia di fare bene per la squadra. Oggi avrà di nuovo l’occasione per essere decisivo. Gli argomenti di mercato sono inutili in questo momento. Voglio ricordare l’immagine dell’abbraccio con Iachini dopo il gol.

Appello ai tifosi? Chiedo alla famiglia viola di rimanere vicino alla squadra. Ci sono ancora delle partite da giocare ed abbiamo bisogno di sentire il calore e l’affetto della piazza. Dobbiamo restare uniti, questa è la nostra forza. Tutti i giocatori, non solo Chiesa, si sono impegnati al massimo in questa particolare stagione. Il supporto che riceviamo dal popolo viola è immenso. Anche qui a Lecce abbiamo incontrato un Viola Club della Puglia e ci fa tanto piacere. Tifoseria di altissimo livello.

Il ritorno di Commisso a Firenze? Rocco sta sempre vicino a tutti. Ci sono delle regole sanitarie e vanno rispettate. In questo momento non può viaggiare. È una situazione particolare e difficile, Rocco vorrebbe essere sempre qui.”