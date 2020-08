Samuel Umtiti, difensore del Barcellona, è risultato positivo al Covid19. Brutta notizia dunque per il Barcellona, anche se il difensore sarebbe asintomatico e già isolato. Non ci sono problemi per la gara di Champions che inizierà tra pochi minuti tra catalani e Bayern Monaco. Ecco il post ufficiale dei catalani:

