Barak e il fallaccio in Hellas-Samp (che gli costerà Firenze): “Mi scuso con tutti”

Ieri sera è stato il protagonista negativo in Verona-Sampdoria, gara vinta dai blucerchiati per 1-2: Antonin Barak chiede scusa a tutti per il brutto fallo commesso su Antonino La Gumina che ha portato alla sua espulsione, seppur in pieno recupero. Un’ingenuità, quella commessa dall’ex Udinese e Lecce, che gli costerà caro: per squalifica salterà il match contro la Fiorentina di sabato. “Mi dispiace tantissimo per l’espulsione di ieri – scrive su Instagram –. Vi chiedo scusa tutti, tifosi, miei compagni e staff dell’Hellas! Subito dopo la partita sono andato a chiedere scusa al mio avversario, anche se non lo volevo fare e veramente era una cosa che non doveva succedere“.