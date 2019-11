Balotelli via da Brescia a gennaio? La MLS allo scoperto: “Vieni da noi, ti prego”

Quale futuro per Mario Balotelli? L’attaccante rientrato la scorsa estate in Italia sta vivendo forse il momento peggiore dal suo arrivo a Brescia (il caso Verona, le esclusioni di Grosso, la “battutaccia” di Cellino) e le voci su un suo possibile addio a gennaio continuano a moltiplicarsi. L’ultima arriva dagli Stati Uniti e dal sito ufficiale del campionato americano: in un articolo si parla dell’indiscrezione che lo vorrebbe vicino ai Toronto FC, ma il carico ce lo mette il podcast che pubblica un vero e proprio invito all’attaccante azzurro. “Mario Balotelli, ti prego, vieni in Mls”.