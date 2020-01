Il 2020 è partito in modo particolare per Mario Balotelli: gazzetta.it, infatti, racconta l’incidente automobilistico che l’attaccante del Brescia ha avuto questa mattina, alle prime luci dell’alba. Pare che l’ex Marsiglia abbia sbagliato indirizzo per rientrare a casa e sia andato a sbattere contro un cancello di un’abitazione poco distante dalla sua. La vettura danneggiata è stata lasciata sul posto da Balotelli, che è rincasato a piedi, mentre l’auto è stata rimossa poco dopo da un carro-attrezzi.