Balotelli trova finalmente squadra: raggiungerà l’ex viola Boateng in Serie B

Prima Boateng, adesso Mario Balotelli: il Monza targato Berlusconi piazza un altro colpo. Dopo Kevin Prince – scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito – riparte dalla Serie B anche lo svincolato ex Brescia. Lunedì, l’attaccante classe 1990 sosterrà le visite mediche con la squadra di Cristian Brocchi e poi firmerà il contratto che lo legherà al club fino al giugno 2021. Balotelli aveva ricevuto nelle scorse settimane alcune offerte dal Sudamerica. Una su tutte, quella del Vasco da Gama. I contatti con Raiola non sono mancati ma il giocatore ha preferito prendere tempo in attesa di una nuova occasione in Europa. La chiamata giusta è arrivata da Galliani, che proprio oggi ha incontrato il procuratore.