Balotelli fissa la diretta con…Rocco Siffredi, ma il Brescia stoppa tutto

In questo periodo di quarantena forzata a causa del Coronavirus, stanno andando di moda le dirette Instagram, un modo per trascorrere meglio le giornate e socializzare. Mario Balotelli ne aveva programmata una per le 21 di ieri. Sapete con chi? Rocco Siffredi, l’ex pornostar. Niente da fare, però, perché il presidente del Brescia, Massimo Cellino – nel frattempo positivo al Covid-19 – ha stoppato tutto non appena venuto a sapere delle intenzioni dell’attaccante. Lo scrive Tuttosport.