Balotelli, dito medio verso i tifosi interisti, il gestaccio ai numerosi cori ricevuti

Come riporta Tuttomercatoweb, continua a tenere banco l’atteggiamento sostenuto dai tifosi dell’Inter nei confronti del grande ex Mario Balotelli, nella gara tra Brescia e nerazzurri di ieri sera. Numerosi infatti i cori verso il centravanti bresciano, cori che verranno anche analizzati dal giudice sportivo. Non è mancata la reazione dell’attaccante delle rondinelle che ha risposto, durante la gara, con un gestaccio (il dito medio) rivolto verso il settore occupato dai suoi ex tifosi. Ecco la foto incriminata: