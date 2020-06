Balotelli-Brescia, la guerra continua: Mario va all’allenamento ma non lo fanno entrare

Mario Balotelli questa mattina si è presentato al centro sportivo di Torbole Casaglia e dopo un breve conciliabolo con un dipendente della società è tornato a casa. Il Brescia, dunque, non consente all’attaccante di riprendere ad allenarsi. La diatriba tra lui e Massimo Cellino, quindi, si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il certificato medico per gastroenterite (che scadrebbe oggi), il ricorso del club per risolvere unilateralmente il contratto e ora la negazione della struttura per allenarsi come riporta gazzetta.it. La posizione del club è questa: ieri sera verso le 21.30 Balotelli ha rimandato un certificato del suo medico di base secondo il quale era guarito. Ma, per un discorso amministrativo, la mail è arrivata in un orario extra lavoro rendendo impossibile la comunicazione all’Inps. Quindi, per mancanza di tempi tecnici, non è stato possibile rendergli agibile il centro sportivo. Se per esempio si fosse fatto male correndo, non sarebbe stato coperto.