Balotelli al Flamengo? Gerson offre aiuto: “Pronto a fare da interprete”

Se Boateng sembra “sponsorizzare” l’ipotesi Balotelli per la Fiorentina (LEGGI), c’è un ex viola che si dice pronto ad aiutare Super Mario in caso di trasferimento in Brasile. Si tratta di Gerson, che dopo una stagione in prestito a Firenze ha salutato Roma a titolo definitivo per tornare in Patria e vestire la maglia del Flamengo. Proprio il club che nei giorni scorsi ha avanzato una proposta di ingaggio a Balotelli. “Lo seguo su Instagram e l’ho sempre seguito, mi piace il suo calcio. Se dovesse venire al Flamengo posso aiutarlo, facendo anche da interprete dall’italiano” ha detto Gerson.