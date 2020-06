Balbo: “Dzeko straordinario, ma Batistuta si mangiava la porta”

Di gol se ne intende, visto che in Serie A ne ha segnati oltre duecento in carriera. Ma Abel Balbo, al Corriere dello Sport – Stadio, ha commentato il traguardo dei 100 gol con la maglia giallorossa da Edin Dzeko, messo a confronto con altri grandi centravanti romanisti del passato: “E’ straordinario, lui fa tutto alla grande. Ha classe, fisico, intelligenza, senso del gol, altruismo e carattere. Dzeko è anche un regista offensivo e riesce a realizzare gol incredibili”. Ma per l’ex viola, non è il più grande centravanti della storia della Roma: “Non riesco a tenere fuori da questa classifica gente come Voeller, Montella e… Batistuta. Non gli somiglia, sono completamente opposti. Bati non possedeva la tecnica di Dzeko, ma d’altra parte aveva quella voglia di mangiarsi la porta che il bosniaco non ha”.