Baiesi: “Nuova proprietà lungimirante. Ho sentito Pradè, ecco cosa mi ha detto”

L’ex dirigente viola Gianluca Baiesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Mi sembra che a Firenze ci sia grandissimo entusiasmo, gli ex colleghi li ho sentiti molto contenti. Credo ci fosse necessità di un cambio della guardia, più di quanto si vedesse dall’esterno. La rapidità della trattativa ha sorpreso tutti, me compreso. Da un punto di vista societario ho visto lungimiranza da parte della nuova proprietà: andare a recuperare persone che conoscono bene l’ambiente Fiorentina è segno di grande umiltà. Ho sentito Pradè, è molto contento e molto motivato per questo ritorno. E’ andato via a malincuore da Firenze, parliamo di un grandissimo professionista. Marketing? Credo che il brand Fiorentina possa avere grande appeal negli Stati Uniti”. L’IDEA TATTICA DI MONTELLA E LA LISTA DI PRADE’: FIORENTINA WORK IN PROGRESS. MA I NOMI…