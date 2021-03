Baiano: “Sarri aspetta l’occasione giusta per rientrare in corsa”

L’ex viola Francesco Baiano, interpellato da Radio Kiss-Kiss, ha detto la sua sul futuro dell’amico Maurizio Sarri:

Per Sarri sarebbe difficile ripetere le imprese del percorso precedente tornando alla guida del Napoli. Fare meglio significherebbe vincere lo Scudetto, è complicato. Comunque resta molto legato a piazza e ai tifosi. Ci sentiamo qualche volta telefonicamente, so quello che cerca. In questo momento vuole aspettare qualche proposta importante per la prossima stagione. Sarri è un allenatore che migliora i giocatori quindi è molto ambito.