Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio. Queste le sue valutazioni sulle scelte del patron Commisso:

I progetti nel calcio cambiano in fretta, oggi iniziano e domani finiscono. Personalmente mantengo la fiducia in Commisso, ma il progetto sportivo va molto a rilento. Non si sa quali giocatori rimarranno, chi arriverà come tecnico o se rimarrà Prandelli. Si dovrà ripartire come sempre da zero.