Baggio: “La mia vita senza calcio? Meglio così, preferisco la natura”

Il Divin Codino racconta la sua vita, senza rimpianti, lontano dai riflettori e dal mondo del calcio

"Se mi manca il calcio? Vivo in campagna, a contatto con la natura, ed è bellissimo. Mi accontento delle cose piccole, che sono anche le più belle". Così Roberto Baggio al Venerdì de La Repubblica, in uscita domani. L'ex campione di Fiorentina e Nazionale italiana racconta com'è oggi la sua vita, lontano dai riflettori e soprattutto da quel mondo che lo ha accompagnato per molti anni, quello del calcio. "Oggi, con le nuove regole, per gli attaccanti è più facile giocare, sono molto più protetti rispetto ai miei tempi. L'affetto della gente? Ancora oggi ricevo centinaia di lettere, è un aspetto della mia storia di calciatore che mi rendeorgoglioso".