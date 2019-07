Babacar l’incompiuto, ora per il Sassuolo è un esubero: addio Serie A?

Le famose “prospettive illimitate” (cit. Prandelli) non si sono mai concretizzate. E a 26 anni suonati Khouma El Babacar sta diventando un eterno incompiuto. La freddezza sotto porta non basta se, cambiando allenatori e poi anche squadra, l’attaccante non si è mai preso un ruolo da protagonista. E adesso è finito ai margini anche al Sassuolo, che non lo ha neppure convocato per il ritiro precampionato a Vipiteno. Babacar è dunque ufficialmente sul mercato e per lui si parla di un possibile futuro all’estero, con Leganes ed Espanyol come ipotetiche destinazioni. E in Italia? L’unico estimatore sembra essere rimasto Leonardo Semplici che lo avrebbe suggerito alla Spal nel caso di una eventuale cessione di Petagna. Ma al momento tutti i segnali portano Baba lontano dalla Serie A. BALOTELLI ALLA FIORENTINA? C’E’ CHI DICE SI’