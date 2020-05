Avv. Di Cintio: “Ripresa campionati e rischi? Il Governo scarica la responsabilità su altri”

A seguire vi proponiamo il parere dell’avvocato Cesare Di Cintio sulla ripresa dei campionati di calcio: “Il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Governo riguardo una possibile ripresa dei campionati costituisce un mezzo politico per non assumersi la responsabilità di una decisione, scaricandola su altri. Passi per la quarantena obbligatoria di squadra nel caso di anche un positivo solo tra i calciatori: una scelta comprensibile, ma non condivisibile. Se nelle fabbriche manifatturiere venisse riscontrato un positivo si bloccherebbe tutta la produzione nella fase 2? Detto questo, il sottolineare la responsabilità (civile e penale) dei club e dei medici sociali, peraltro già prevista per legge, sembra un modo per non assumersi direttamente la responsabilità di una scelta lasciando che siano altri a rinunciare sotto il peso psicologico delle problematiche legali e dei rischi”.