Auriemma: “Senza Ospina la Fiorentina avrebbe vinto 4 o 5 a zero”

Noto volto televisivo e tifoso del Napoli, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il momento negativo degli azzurri a Radio Marte: “Tutte queste sconfitte interne? E’ una cosa inaccettabile, insopportabile, inaudita eccetra eccetra… Stiamo attenti, lo dicevo anche quando il Napoli era quarto in classifica di guardare dietro, ora lo ripeto. Il Napoli è a 24 punti e la salvezza è a 40, non scherziamo con il fuoco perché in questa situazione può succedere di tutto. Il Napoli passa da una partita super giocata a Roma con la Lazio dove avrebbe dovuto vincere ad una gara come quella di stasera contro la Fiorentina, dove il migliore in campo è il portiere. Se non ci fosse stato Ospina, il Napoli avrebbe preso 4 o 5 gol senza segnare”.