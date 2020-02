Auriemma ci va giù duro: “Certi rigori solo se c’è di mezzo la Juve”

Non è finito qui il post Juve-Fiorentina. Dopo le dure parole di Commisso sulle discutibili scelte arbitrali anche il noto giornalista e tifoso del Napoli Raffaele Auriemma ha commentato alla nota trasmissione Tiki Taka alcuni degli episodi del match così parlando:

A questo punto ci si chiede perchè un determinato rigore sia concesso solo quando in mezzo ci sia la Juventus!”. Frase che non è restata indifferente soprattutto a Massimo Zampini che ha così prontamente risposto: “Commisso afferma di non aver parlato dopo le partite contro Napoli, Inter e Genoa e lo fa dopo un 3-0 contro la Juve. Poi però se la prendono per la risposta di Nedved; il problema è proprio che non si ritiene ignorante chi afferma di essere disgustato.