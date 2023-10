Attentato a Bruxelles, uccisi due svedesi prima di Belgio-Svezia

Una sparatoria ha scosso la città di Bruxelles questa sera dopo il tramonto, sulla boulevard d’Ypres. Ne dà notizia il quotidiano belga Le Soir. Sui social circola un video che riprende la drammatica scena. Si sente qualcuno aprire il fuoco e sparare diversi colpi, forse di fucile, e i pedoni e le auto fuggire alla disperata. Le vittime sarebbero due tifosi svedesi giunti a Bruxelles per assistere alla partita fra la loro nazionale e quella del Belgio. Le indagini sono già in corso, anche per stabilire se l’attacco sia collegato in qualche modo alla tensione altissima in Medio Oriente.