Atalanta, le “scuse” del team manager Moioli al tifoso insultato: “ho sbagliato, accuse infamanti di uno pseudo-tifoso”

Il fattaccio si era verificato ieri pomeriggio, all’arrivo della squadra di Gasperini a Torino, in vista del big-match con la Juventus. Protagonisti un tifoso partenopeo, lo stesso Gasperini e il team manager Mirco Moioli, intervenuto per difendere il tecnico orobico. La Gazzetta dello Sport riporta le sue scuse, in seguito alle sue parole, riprese da un video:

Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta.