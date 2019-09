Atalanta, Gomez: “Adesso dobbiamo voltare pagina”

Atalanta sconfitta per 4-0 dalla Dinamo Zagabria all’esordio in Champions League. Dopo il ko ha parlato Alejandro Gomez. Queste le sue parole riprese da TMW:

Come si riparte? Non siamo abituati, l’ultima volta è stato il 7-1 con l’Inter ed abbiamo reagito in maniera incredibile. Adesso dobbiamo voltare pagina e pensare agli errori fatti in campo: dobbiamo solo continuare a crescere.