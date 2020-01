Atalanta, Caldara mette nel mirino la Fiorentina: giocherà, Gasperini valuta quanto

Mattia Caldara potrebbe già scendere in campo in Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia. Il difensore, appena tornato in nerazzurro, non gioca una partita in prima squadra da nove mesi, soprattutto per via degli infortuni. Se gli sia bastato tornare a Bergamo per ritrovare se stesso, si saprà solo con il tempo. Intanto, però, potrebbe cominciare a ritrovare il campo: non una cosa da poco, vista la sua storia recente. Gasperini lo convocherà e dovrà deciderlo se schierarlo dall’inizio o a gara in corso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.