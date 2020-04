Assemblea di Lega, fumata grigia: nessun accordo su stipendi e date

Era in programma oggi l’assemblea della Lega di Serie A, rigorosamente in conference call. Dopo circa due ore dall’incontro, come riporta la nota ufficiale, non sono arrivate novità né sul taglio degli stipendi né per le date utili alla ripresa dei campionati. Le parti – Lega e AIC – attualmente sono ancora distanti e non è stata definita nessuna linea. La sensazione è che se ne tornerà a parlare nei prossimi giorni. La Lega di Serie A nei prossimi giorni analizzerà l’evolversi della pandemia da Covid-19 e la possibilità di avere sicurezze mediche, economiche e normative.

LA DURA REPRIMENDA ALLA SCELTA BELGA

UEFA E LEGHE EUROPEE VORREBBERO FINIRE I CAMPIONATI