Arriva la svolta: Batistuta ad un passo. L’annuncio nelle prossime ore

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, Gabriel Batistuta è vicinissimo alla Fiorentina. Ieri sera un ulteriore contatto tra Joe Barone e il campione di Reconquista ha smussato gli ultimi angoli. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Resta in dubbio anche il ruolo che sarà assegnato a Batigol: ambasciatore della Fiorentina nel mondo o vice presidente alla Zanetti?