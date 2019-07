Arezzo, ufficiale l’arrivo di Giuseppe Caso dalla Fiorentina

Due anni di contratto con opzione per il terzo. Queste le condizioni dell’accordo raggiunto tra l’Arezzo, militante in Serie C, e Giuseppe Caso, esterno d’attacco classe 1998 reduce dall’esperienza al Cuneo della scorsa stagione. Il ragazzo, originario di Torre Annunziata e con una passione viscerale per Carlitos Tevez, venne “scoperto” dal padre di Bernardeschi, Alberto, e portato in viola nel 2015. Adesso lo attende un’altra avventura Toscana.