Arbitri: la possibile scelta di Rizzoli per Genoa-Fiorentina

Dopo la prima giornata con molte polemiche per il rigore concesso al Napoli inesistente come detto anche dai vertici Nicchi (presidente degli arbitri) e Rizzoli ( designatore) si tornerà agli usati sicuri , ovvero i top. Ricordando comunque che in Fiorentina-Napoli Massa è un arbitro internazionale con grande prospettiva. Detto questo per le gare Juventus-Napoli e Lazio-Roma se la giocheranno Orsato e Irrati mentre Giacomelli o Mariani potrebbero essere selezionati per Genoa Fiorentina .

Simone Pagnini