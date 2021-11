Arbitri in Serie A: bene i giovani, qualche internazionale stenta

Un primo bilancio del mondo arbitrale dopo undici giornate di campionato. Bene alcuni giovani, stento diversi internazionali.

Dobbiamo tener conto anche di arbitri come Aureliano preciso e senza sbavature nella sua direzione di gara in Milan-Torino penalizzato per anni dalla divisione A/B altrimenti adesso vanterebbe più presenze in serie A. Aureliano è uno degli arbitri che è stato preso in considerazione maggiormente dal designatore in questa parte di stagione. Invece non si può dire di quelli che hanno la qualifica di internazionale come Di Bello reduce dal turno scorso con un rosso inesistente (in Venezia-Salernitana ) e Maresca che nel big mach di ieri Roma-Milan ha comminato un cartellino rosso e ben undici ammonizioni usando valutazioni diverse per episodi molto simili. Di solito da un arbitro internazionale ci si aspetta dialogo ed esperienza nella gestione anche dei provvedimenti disciplinari, considerando che non è stata neppure una partita così fallosa da richiedere tali provvedimenti .