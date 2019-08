Arbitri: ecco chi potrebbe arbitrare Fiorentina-Napoli

Domani riprende il campionato e puntualmente Violanews riprende la rubrica con la previsione su chi arbitrerà la Fiorentina . Con la nuova stagione hanno lasciato per raggiunti limiti di età due arbitri internazionali di buon livello, il toscano Luca Banti e il bergamasco Paolo Silvio Mazzoleni. Dopo questa piccola premessa torniamo alla gara del Franchi: non è facile riuscire a capire a chi il designatore Rizzoli pensi di chi affidare la gara, ma noi ci proviamo con i nomi di Giacomelli o Massa. Per le altre gare in Roma-Genoa proponiamo Calvarese o Mariani e a Genova per Sampdoria Lazio Di Bello o Rocchi , visto che Orsato era impegnato per i preliminari di Champions mercoledì e probabilmente verrà fatto riposare per il prossimo turno.

Simone Pagnini