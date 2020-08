APPELLO URGENTE: tifoso viola non dà più notizie da ieri

Questo che vedete nella foto è Alvaro Andreucci, 83 anni e da ieri alle 16 circa non si hanno più notizie di lui . Si è allontanato da casa sua a Rovezzano Firenze sud con un sacchetto di plastica pieno di indumenti; è malato di Alzheimer, non è autosufficiente e necessita di assistenza urgente. Se qualcuno lo avesse visto, incontrato o ci avesse parlato è pregato di mettersi in contatto urgentemente con il figlio Gianni al numero 340 9156658. Grazie per quello che potrete fare per lui.