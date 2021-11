Angelozzi: “Berardi non andrà alla Fiorentina a gennaio e vi spiego perchè”

Il dirigente, che ha lavorato anche in neroverde, non ha dubbi: "Non si privano dei giocatori importanti a metà stagione"

Redazione VN

Guido Angelozzi è un dirigente esperto che ha lavorato in carriera anche al Sassuolo. Oggi è il direttore generale del Frosinone e nel corso di un'intervista a tuttomercatoweb.com ha commentato anche l'affare Berardi, richiesto con forza dalla Fiorentina. Queste le sue parole: "Conosco bene il Sassuolo e Carnevali. A gennaio Berardi non andrà via, rimarrà. A gennaio nella storia il Sassuolo difficilmente si priva dei suoi calciatori importanti. Poi a giugno decideranno se continuare insieme o meno".

Una battuta anche su Beppe Iachini, appena approdato al Parma: "Abbiamo fatto insieme un campionato bellissimo a Sassuolo. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Personalmente però spero di arrivargli davanti" dice Angelozzi.