Andreazzoli mette in guardia i suoi: “Fiorentina arrembante e offensiva”

Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha presentato in sala stampa la sfida di domani contro la Fiorentina (fischio d'inizio fissato per le 20:45). Queste le sue dichiarazioni: "Finalmente nel nostro stadio. Ci aspettiamo un bello spettacolo, mi aspetto dai miei giocatori il massimo, per essere all'altezza delle aspettative. Mi aspetto una Fiorentina offensiva. Noi recuperiamo gli squalificati e valutiamo Saponara. Come dimostra il primo tempo di Roma, non giocando liberi si rischia di più e si ottiene di meno. I viola hanno dimostrato di essere una squadra arrembante e di stare in campo combattendo per vincere. Me l'aspetto così domenica".