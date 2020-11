Non solo i casi nella Serbia di Milenkovic e Vlahovic (LEGGI): anche l’Uruguay di Martin Caceres, dopo i risultati dei test su Suarez, ha dovuto comunicare la positività di due giocatori, Diego Rossi e Alexis Rolin, e ben cinque membri dello staff celeste. Caceres è atteso a Firenze nel pomeriggio di domani, quindi dovrà sottoporsi come gli altri ad un isolamento che non gli impedirà di giocare e di allenarsi.