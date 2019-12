Anche Violanews alla cena natalizia di “30° minuto”

Come ogni hanno si è svolta nel centro storico di Firenze presso il noto ristorante Buca San Giovanni capitanata dai fratelli Frija la consueta cena di Natale di 30 esimo minuto. Il conduttore Simone Pagnini ha voluto ringraziare la sua squadra e i partner che contribuiscono al grande successo della trasmissione, dalla collaborazione con il direttore Saverio Pestuggia di Violanews, la rivista i’tifosoviola che viene distribuita allo stadio in occasione delle partite in casa dei viola. Alla cena erano presenti anche il procuratore Giocondo Martorelli e l’ex Arbitro e oggi commentatore per la Rai Tiziano Pieri . Simone Pagnini nel corso della cena ha ringraziato tutti i propri collaboratori per il lavoro svolto in questo anno. (Foto di Tiziano Pucci per Agenzia fotografica italiana)