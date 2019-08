Ancelotti spera di avere Lozano entro giovedì, per concedergli minuti già contro la Fiorentina

Il Napoli aspetta Hirving Lozano dopo aver definito in ogni dettaglio l’affare sia con Mino Raiola, agente del messicano, sia con il PSV. Carlo Ancelotti spera di poterlo avere a disposizione entro giovedì, in modo da convocarlo per l’esordio in campionato con la Fiorentina e magari concedergli anche uno spezzone di partita. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport.