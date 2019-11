Ancelotti si lamenta del Var, Rizzoli: “Rigore pro Fiorentina non andava fischiato”

Durante l’incontro di oggi a Roma tra arbitri e club di Serie A, Nicola Rizzoli è tornato anche su Fiorentina-Napoli ma non per parlare del rigore (inesistente) concesso a Mertens, bensì per commentare quella assegnato ai viola per fallo di mano di Zielinski: “Episodio molto difficile. Il braccio è molto largo e invade lo spazio dell’avversario. Anche se non c’è intenzione di aumentare volume del corpo. Episodio borderline e controverso, deve rimanere la decisione che prende l’arbitro in campo” le parole del designatore. Mentre Ancelotti si lamentava anche di altri episodi: “Non accetto l’errore del VAR. A volte l’impressione è che le partite vengano decise dal VAR, ma secondo me è l’arbitro che deve decidere” ha detto il tecnico del Napoli visibilmente contrariato.