Ancelotti: “Fiorentina squadra pericolosa, domani al Franchi non sarà facile. Lozano e Milik out”

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa ala vigilia della trasferta di domani sera al Franchi contro la Fiorentina:

“Le condizioni di Milik? Ha provato stamattina, ma sente ancora fastidio, s’è allenato poco dopo Ferragosto e quindi preferiamo lasciarlo qui a lavorare. Per il resto la squadra sta bene ed è motivata. E’ una stagione importante, vogliamo essere consapevoli di essere forti e competitivi per lottare per vincere.

Lozano verrà a Firenze? No, deve allenarsi, poi deve risolvere degli aspetti burocratici. Lo avremo dalla prossima a Torino.

La Fiorentina è una squadra molto pericolosa, soprattutto in contropiede con Chiesa. Ha cambiato molto, è nuova, e soprattutto giocheremo in uno stadio con grande entusiasmo con la nuova proprietà e nuovi giocatori. Vogliamo vincere, ma servirà attenzione”.